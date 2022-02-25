В Крыму льготники будут платить прежнюю сумму коммуналки до сентября

Порядок оплаты сохранится до 1 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму сохранили прежний порядок оплаты за коммунальные услуги для льготных категорий граждан. Как сообщила зампред Совмина - министр труда и социальной политики Елена Романовская, это затронет меры соцподдержки по ЖКУ за исключением оплаты капремонта.

- Льготные категории граждан продолжат получать от предприятий ЖКХ счета по оплате за фактически потребленные услуги, в которых сумма начислений уменьшена на величину льготы, - отметила Елена Романовская.

Такой порядок сохранится до 1 сентября 2022 года.

Напомним, в Крыму могут вернуть льготным категориям граждан прежний порядок оплаты за коммунальные услуги. С такой инициативой выступили власти РК. Согласно новым поправкам, льготные категории крымчан получат компенсацию по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Компенсация при этом будет соответствовать сумме положенных крымчанам льгот.

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