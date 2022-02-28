Жители Симферополя присоединились к акции #своихнебросаем

Акционеры вывешивают плакаты в поддержку проведения спецоперации в Украине. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На некоторых домах в крымской столице можно увидеть вывешенные из окон российские флаги и плакаты с хештегом #своихнебросаем. Так горожане поддерживают российских военных, которое участвуют в проведении спецоперации на Украине.

- Сегодня в день сил спецопераций Российской Федерации мы хотим поддержать наших ребят. Они сейчас проливают кровь, рискуют своей жизнью, чтобы мы жили в мирном государстве. Им большое спасибо. Они нас защитили и в 2014 году, - цитирует КИА одну из участниц акции.

Еще одна жительница Симферополя, присоединившаяся к мероприятию, подчеркнула: самое важное - вернуться домой к семье живыми.

- Мы проводим акцию для поддержки жителей Луганска, Донецка. Чтобы … ребята все вернулись домой живыми и здоровыми, - подчеркнула участница акции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крым прибыло около 150 беженцев из Донбасса. Их зарегистрировали в региональном отделении Красного Креста.

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