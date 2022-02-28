В Крым и Ростовскую область прибыли девять украинских пограничников 27 февраля

ФСБ опубликовала кадры перехода пограничниками Украины границы с РФ. Фото: скриншот из видео

На территорию Российской Федерации продолжают прибывать украинские пограничники, сообщили в ЦОС ФСБ. Так, 27 февраля еще девять бойцов покинули места службы, добровольно сложив оружие.

- 27 февраля через государственную границу Российской Федерации в Ростовской области и Республике Крым прибыли 9 военнослужащих ГПСУ, отказавшиеся проходить дальнейшую службу на территории Украины, - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как пятеро украинцев переходят границу в пункте пропуска. Еще четверо были доставлены на автобусе в подразделение погранслужбы ФСБ Российской Федерации.

Напомним, до этого, 24 февраля, на территорию Крымского полуострова прибыли 16 пограничников, отказавшиеся служить в Украине.

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