ФСБ: в Крым прибыли 16 пограничников, отказавшихся служить в Украине

Украинские силовики десятками переходят на российскую сторону. Фото: Архив КП Фото: "КП" Архив

В Крым прибыли 16 военнослужащих украинской госпогранслужбы, отказавшихся проходить дальнейшую службу в Украине. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

- Покинувшие места службы украинские пограничники прибывают на территорию Российской Федерации, - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, в 11:15 в пункт пропуска Троебортное в Брянской области прибыли 26 военнослужащих Государственной пограничной службы Украины, «отказавшиеся проходить дальнейшую службу» на территории страны. Еще 16 украинских силовиков ГПС в 12:10 прибыли в крымский пункт пропуска в Джанкое.

По данным Федеральной службы безопасности РФ, по состоянию на 13 часов украинские пограничники покинули все подразделения на границе с Россией.

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