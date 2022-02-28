В Крыму снизились темпы вакцинации против COVID-19 на фоне смягчения ограничений

Желающих сделать прививку стало меньше за минувшую неделю в Крыму Фото: Олег ЗОЛОТО

Темпы вакцинации против коронавируса в Крыму снизились на фоне смягчения ограничений, а также снижения уровня заболеваемости.

Так, по данным, которые предоставили КП-Крым в пресс-службе республиканского Минздрава, за все время первым компонентом было вакцинировано 944 432 человека, полностью - 888 352 человека, ревакцинировано - 247 008 человек.

За минувшую неделю первым компонентом были иммунизированы 2,1 тысячи человек (2,7 на предыдущей неделе), вторым компонентом - 3,3 тысячи человек (4,9 тысячи неделей ранее), ревакцинировано - 5,4 тысячи человек (6,7 тысячи неделей ранее).

Напомним, в Крыму в связи с улучшением эпидобстановки с 28 февраля смягчили ковидные ограничения: отменена система QR-кодов для посещения торговых центров, отменен режим самоизоляции для граждан 60+ и пациентов с хроническими заболеваниями, а также рекомендации по организации удаленной работы.

Отметим, за истекшие сутки на территории Республики Крым было выявлено 810 случаев новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 161 081. В то же время в Севастополе за истекшие 24 часа выявили 590 новых случаев заболевания COVID-19, за все время - 75 359.

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