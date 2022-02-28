Бывший мэр Симферополя стал советником белгородского губернатора

Главой администрации Симферополя Валентин Демидов был меньше года. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Бывший глава администрации Симферополя Валентин Демидов получил новую должность в правительстве Белгородской области. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, экс-мэр крымской столицы назначен советником губернатора Вячеслава Гладкова.

Как отметили в пресс-службе правительства Белгородской области, экс-мэр Симферополя будет курировать реализацию крупных проектов региона.

- Задача Валентина Валентиновича - персональный контроль по отдельным проектам, например, обеспечение жильем многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, детей-сирот, объектов социально-инфраструктурного назначения, спорта, образования, программы по обеспечению жителей холодной водой, то есть основные направления, которые мы в каждом муниципалитете определили главными приоритетами в работе на 2022 год, - цитирует пресс-служба губернатора Вячеслава Гладкова.

Стоит отметить, что Валентина Демидова назначили на пост главы крымской столицы 7 апреля 2021 года, а уже 30 декабря он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

На данный момент исполняющим обязанности главы администрации Симферополя занимает Максим Балахонов.

Конкурс на должность мэра, назначенный на 11 февраля, был признан несостоявшимся. Выбрать нового градоначальника планируется 11 марта.

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