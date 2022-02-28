В ДТП под Севастополем пострадал водитель перевернувшейся фуры

Водитель превысил скорость и не справился с управлением. Фото: Полиция Севастополя/telegram

Вчера, 27 февраля, под Севастополем произошло ДТП с участием грузовика MERSEDES-BENZ. Находившийся за рулем шофер получил травмы и был госпитализирован, сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Севастополю Мария Нажа.

Авария произошла в 13.10. Как выяснилось, 55-летний водитель на автодороге Симферополь-Бахчисарай-Севастополь превысил скорость и не справился с управлением. Как итог, большегруз опрокинулся.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузового автомобиля получил травмы и госпитализирован в лечебное учреждение, - говорится в сообщении.

Напомним, прокуратура Крыма заинтересовалась ДТП в Алупке с участием автобуса, где пострадали два человека. Шофер выехал на встречную полосу, чем спровоцировал аварию.

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