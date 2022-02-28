В Крыму «заминировали» здание Роспотребнадзора

Эвакуировать сотрудников не понадобилось, так как сообщение пришло в выходной день Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе волна лжеминирований дошла до здания Роспотребнадзора. Как КП-Крым сообщил источник в правоохранительных органах, сообщение об угрозе взрыва пришло на почту одного из сотрудников ведомства.

- Сообщение с текстом «VNIMANIE VNIMANIE ZDANIE ZAMINIROVANO BOOM» пришло на официальную электронную почту Роспотребнадзора утром 27 февраля. Эвакуировать, благо, никого не потребовалось, потому что это был выходной день, и сотрудников на рабочих местах не было. Был проведен осмотр здания Роспотребнадзора. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было, - рассказал собеседник издания.

Сообщение о лжеминировании проверяли 12 сотрудников отдела внутренних дел крымской полиции. Как подчеркнул источник, правоохранители выяснили, что рассылка фейкового сообщения была проведена из США.

Получить оперативные комментарии руководителя Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской КП-Крым не удалось. Глава ведомства не стала разговаривать с корреспондентом, сославшись на занятость.

Напомним, утром 28 февраля сообщение о «минирование» поступило и в адрес УМВД России по городу Севастополю. Лжетеррористы сообщили об угрозе взрыва здания одной из районных администраций. Опасных объектов при этом выявлено не было.

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