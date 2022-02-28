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Происшествия28 февраля 2022 8:43

В Севастополе лжетеррористы «заминировали» здание администрации

Очередное письмо с угрозами поступило 28 февраля
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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УМВД Севастополя получило сообщение о минировании здания администрации. Фото: Полиция Севастополя/telegram

УМВД Севастополя получило сообщение о минировании здания администрации. Фото: Полиция Севастополя/telegram

Сегодня, 28 февраля, в адрес УМВД России по городу Севастополю поступило сообщение о минировании здания одной из районных администраций. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

- Для проверки сообщения и обеспечения безопасности полицией города и другими экстренными службами проводятся все необходимые мероприятия, - говорится в сообщении.

На текущий момент на объекте взрывоопасных предметов и веществ не выявлено, жизни горожан ничего не угрожает.

Напомним, 25 февраля по Крыму прокатилась очередная волна фейковых минирований: с утра в Симферополе сообщения с угрозами получили 29 школ, далее аналогичные письма поступили в адрес властей Ялты. В связи с этим было решено отменить все занятия в школах на территории полуострова.

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