В Крыму отменили занятия во всех школах

Школьников отпустили домой. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Во всех школах Крыма отменили занятия 25 февраля. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе Минобразования РК.

- Было принято решение отменить занятия на территории всего Крыма из-за массовых сообщений о «минированиях», - отметили в пресс-службе.

Напомним, первым в очередной волне фейковых минирований был Симферополь - там с утра подобные сообщения получили 29 школ. На поиски возможных взрывоопасных предметов незамедлительно направили профильных специалистов.

Детские сады Симферополя при этом работают в штатном режиме. Как уточняли в управлении образования городской мэрии, эвакуацию провели только в детсадах, работающих при школах.

Позже об отмене занятий сообщили и власти Ялты. Работников предприятий, чьи дети находятся в учебных заведениях, попросили отпустить с работы. Также занятия отменили и в школах Бахчисарая. Как КП-Крым сообщила учитель одной из школ города, сообщения о возможном минировании там получили в 10 часов утра.

- Объявили срочную эвакуацию. Ученики покинули школу быстро и без паники. Учителя пока остались на рабочих местах, хотя, никто нас не держит, можем уйти тоже. Ждем Росгвардию. Сейчас уже подъехали сотрудники МЧС, будут проверять сообщения, - отметила преподаватель бахчисарайской школы.

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