В Крыму продолжается вакцинации граждан, прибывших из ЛДНР

Остаток вакцины в регионе на сегодня более 200 тысяч доз. Фото: mzdrav.rk.gov.r

В Республике Крым продолжается иммунизация граждан, в том числе тех, которые прибыли с территории ДНР и ЛНР. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

По его словам, в республике в настоящее время не наблюдается нехватка препаратов.

- Во всех медицинских организациях имеется достаточный запас препаратов для проведения иммунизации населения, в том числе для вакцинации граждан, прибывших с территории ДНР и ЛНР. Остаток вакцины в регионе на сегодня более 200 тысяч доз, - прокомментировал ситуацию врио министра.

Стоит отметить, что в Крыму за минувшую неделю снизились темпы вакцинации против COVID-19 на фоне смягчения ограничений. С 28 февраля в республике отменена система QR-кодов для посещения ТЦ, отменен режим самоизоляции для граждан 60+ и пациентов с хроническими заболеваниями, а также рекомендации по организации удаленной работы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50