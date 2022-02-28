Запасов топлива в Севастополе хватит на 35 дней

Ажиотаж на крымских АЗС последний раз наблюдался в 2014 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Севастополе на данный момент не наблюдается дефицита топлива, несмотря на проведение РФ военной спецоперации в Украине. Как заявил губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в правительстве, запасов топлива в городе хватит более, чем на месяц.

- Ситуация с топливом в Севастополе стабильная. Запас сейчас - 1381,9 тонны. По расчетам специалистов при максимальном потреблении его хватит на 35 дней, - отметил Михаил Развожаев.

Напомним, на прошлой неделе во время начала спецоперации на территории Украины, на АЗС Крыма наблюдались большие очереди. По всей вероятности, это было связано с паникой. Крымчан позже успокоили власти, отметив, что на данный момент ни о какой нехватки бензина на полустрове не может быть и речи.

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