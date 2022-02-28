Жильцам сгоревшего дома на Яблочкова в Севастополе восстановили паспорта

Силовики помогли пострадавшим при пожаре гражданам восстановить свои паспорта. Фото: 92.mchs.gov.r

Во время пожара, который произошел утром 18 февраля на улице Яблочкова в Севастополе, пятеро жильцов лишились не только имущества, но и своих основных документов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю, силовики помогли пострадавшим восстановить паспорта.

- Сотрудники полиции самостоятельно доставили севастопольцев на служебном автомобиле в миграционное подразделение ОМВД и в кратчайшие сроки провели все необходимые процедуры: подготовили документы, сфотографировали, оформили и выдали паспорта граждан РФ, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, учитывая, что граждане пострадали при ЧС, они были освобождены от уплаты госпошлины.

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