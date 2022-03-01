Симферополь парализовали 9-балльные пробки утром 1 марта

Данные сервиса "Яндекс.Карты"

Утром 1 марта на дорогах Симферополя образовались дорожные заторы. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки достигают 9 баллов.

Так, по состоянию на 08.00 утра трудно проехать по адресам: проспект Победы, улица Киевская, улица Воровского, улица Кавказская, бульвар Ивана Франко, улица Троллейбусная, улица Донская, улица Куйбышева, улица Кечкеметская, Объездная дорога, улица Евпаторийская, улица Луговая, улица Толстого, улица Александра Невского, улица Карла Маркса, улица Желябова, улица Самокиша, улица Севастопольская, улица Козлова.

Отметим, что в ночь на 1 марта в крымской столице выпал снег, что послужило возможной причиной заторов на дорогах. Синоптики предвидели ухудшение погоды, в связи с чем на Крымском полуострове было объявилено штормовое предупреждение.

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