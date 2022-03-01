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Общество1 марта 2022 5:37

Режим повышенной готовности ввели в Симферополе из-за надвигающейся бури

В ночь на 1 марта в городе выпал снег
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В ночь на 1 марта в Симферополе выпал снег. Фото: Администрация Симферополя/telegram

В ночь на 1 марта в Симферополе выпал снег. Фото: Администрация Симферополя/telegram

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на территории Симферополя был введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

- Решение об этом принято на заседании муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города, - отметили в пресс-службе.

Синоптики предупреждали, что в регионе в ближайшие дни ухудшится погода - выпадет снег и усилится ветер. В связи с этим на Крымском полуострове было объявлено штормовое предупреждение.

Утром 1 марта из-за выпавшего снега на дорогах Симферополя образовались длинные дорожные заторы, достигающие 9 баллов.

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