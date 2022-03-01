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Общество1 марта 2022 5:58

Находящимся в Киеве крымчанам советуют не покидать город из-за спецоперации

В целях собственной безопасности
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Глава Крыма призвал жителей полуострова, находящихся в Киеве, оставаться на местах. Фото: Сергей Аксенов/vk

Глава Крыма призвал жителей полуострова, находящихся в Киеве, оставаться на местах. Фото: Сергей Аксенов/vk

Власти помогают всем крымчанам вернуться на полуостров, анализируя любую информацию, которая поступает от них с территории Украины. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, немало жителей республики сейчас находится в Киеве. Им советуют не покидать город из-за военной спецоперации, которая проводится на территории Украины.

- Крымчанам, которые по тем или иным причинам находятся в Киеве, предлагаем оставаться сейчас на местах. Не нужно никуда [уезжать], потому что идут боевые действия, - сообщил глава республики.

Он отметил, что крымчан, которые находятся ближе к границе, вывозят, стараясь помочь всем.

Напомним, ранее в Севастополь доставили 82 украинских военных, сложивших оружие на острове Змеиный. Их обеспечили провиантом и отправят домой.

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