Крымчан призвали к информационной мобилизации на фоне спецоперации в Украине

Крымчан просят публиковать в соцсетях только правдивую информацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей республики к информационной мобилизации на фоне спецоперации в Украине.

По его словам, против России сейчас ведется масштабная информационная война - чем больше потерь несут украинские войска, тем яростнее информационные атаки.

- Ложь, которая распространяется в информационном пространстве - это, по сути, оружие массового поражения, нацеленное на всех нас, на наши умы и сердца. Поэтому каждый из нас сегодня становится солдатом информационного фронта. Повторюсь - именно каждый, - пояснил глава республики.

Он обратился к крымчанам с призывом публиковать в соцсетях только проверенную, достоверную информацию, а также открыто выражать патриотическую позицию. Не самых активных пользователей соцсетей просят полагаться на информацию, представленную на официальных ресурсах.

Ранее крымчан уже предупреждали о фейковой информации в соцсетях от спецслужб Запада. Для опровержения информационных вбросов, связанных со спецоперацией в Украине, был создан специальный сайт войнасфейками.рф.

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