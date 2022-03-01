СК завел уголовное дело после падения фонаря на женщину в Симферополе

Женщина получила травмы головы и позвоночника. Скриншот из видео/соцсети

Следком в Крыму завел уголовное дело после падения уличного фонаря на женщину в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

Инцидент произошел месяц назад рядом с автобусной остановкой в районе Центрального рынка. Медики диагностировали у женщины травму легкой степени. К расследованию дела подключилась республиканская прокуратура. Как выяснилось, МБУ «Горсвет», которому в 2019 году была передана вся сеть наружного освещения в городе, некачественно выполняло услуги.

- В результате того, что сотрудниками предприятия ремонт элементов улично-дорожного освещения в переулке Пионерский не был вовремя проведен, утром 18 января произошло обрушение опоры уличного фонаря, - говорится в сообщении.

В рамках настоящего расследования устанавливают работников, которые несут ответственность за содержание коммунального объекта.

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