Снабжающие Симферополь водохранилища впервые за два года заполнились

Притоки в водохранилища, снабжающие Симферополь, не прекращаются Фото: Виталий ПАРУБОВ

Основные водохранилища, снабжающие Симферополь, практически полностью заполнены впервые за последние два года. Этому способствовали продолжительные обильные осадки. Кроме того, притоки в водоемы не прекращаются, поэтому периодически приходится осуществлять сбросы воды.

- К началу весны ситуация с наполнением водохранилищ для водоснабжения Симферополя следующая: полностью заполнено Аянское водохранилище (около 4 миллионов кубометров). В Партизанском водохранилище (полный объем 34 миллионов кубометров) более 90% воды, периодически из-за обильных притоков производится сброс воды, - приводит РИА Новости сообщение правительства Крыма.

Также продолжает пополняться самое крупное водохранилище - Симферопольское (36 миллионов кубометров). Сейчас оно заполнено более, чем на 80%.

Напомним, по состоянию на начало февраля 2022 года запасы крымских водохранилищ составляли около 160 млн кубометров воды. Объемы увеличились в пять раз с начала прошлого года.

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