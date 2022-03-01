Власти Симферополя просят не закупать продукты впрок

Власти Симферополя просят жителей не скупать продукты и не бояться голода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Симферополя обратились к жителям Крыма с просьбой не скупать подряд все продукты, создавая ажиотаж.

- Симферополь и весь Крым обеспечены продуктами питания. Основная часть продовольственных товаров производится в нашей стране. Оптовые и розничные сети по мере необходимости пополняют запасы, - говорится в сообщении пресс-службы местной администрации.

Как и прежде, на полках магазинов есть все: мясо, рыба, масло, сахар, молочная продукция, овощи и прочее. На складах создан запас продуктов на несколько месяцев вперед, он постоянно обновляется. Даже в приграничных городах с Украиной перебоев с поставками нет.

Отметим, что в Крыму зафиксирован рост цен на некоторые виды товаров: лимоны и бытовая техника подорожали на 30%. Власти обещают мониторить ситуацию на продовольственном рынке.

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