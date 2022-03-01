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Общество1 марта 2022 10:59

Десятки улиц Симферополя остались без света 1 марта

Проводятся плановые ремонтные работы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Света не будет до конца дня. Фото: Крымэнергоинформ/telegram

Света не будет до конца дня. Фото: Крымэнергоинформ/telegram

Более тридцати улиц Симферополя остались без света 1 марта. Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго», техники проводят плановые ремонтные работы.

Так, электричества в первый весенний день 2022 года нет по адресам:

Список адресов, по которым нет света

Список адресов, по которым нет света

Уточняется, что электроснабжение будет восстановлено к 17.00.

Напомним, ранее власти Симферополя обратились к жителям Крыма с просьбой не закупать продукты впрок, создавая ажиотаж. На складах создан запас на несколько месяцев вперед. Даже в приграничных городах с Украиной перебоев с поставками нет.

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