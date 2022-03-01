В Крыму электричка насмерть сбила девушку в наушниках

Девушка оказалась под колесами электрички предположительно из-за наушников. Фото: Крымское линейное управление МВД России на транспорте

В Красногвардейском районе электричка насмерть сбила девушку, сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Погибшей оказалась 22-летняя местная жительница. Инцидент произошел на железнодорожном переезде в поселке городского типа Октябрьское. Машинист экстренно затормозил, но трагического исхода избежать не удалось.

- Предположительно девушка находилась в наушниках и не слышала приближающегося состава, а также звуковых сигналов, подаваемых машинистом электропоезда, - говорится в сообщении.

Материалы дела будут направлены в Следком для проверки.

Напомним, совсем недавно в Крыму пенсионерка погибла под колесами поезда. Женщине было 68 лет.

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