В Крыму снова «заминировали» здание Роспотребнадзора

Сообщения о лжеминировании Роспотребнадзора приходили два дня подряд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе здание Роспотребнадзора «заминировали» в очередной раз. Как рассказал КП-Крым источник в правоохранительных органах, сообщения об угрозах взрыва приходили на электронные адреса администрации ведомства два дня подряд.

Напомним, первое сообщение о возможной бомбе в здании Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю поступило 27 февраля, причем отправлено оно было из США. Благо, не пришлось эвакуировать сотрудников, так как это был выходной день. Тогда в поисках взрывоопасных предметов участвовали 12 сотрудников отдела внутренних дел крымской полиции. Сообщение оказалось ложным - никаких бомб обнаружено не было.

- По всей видимости, преступник понял, что совершил «оплошность», прислав фэйковое сообщение о минировании здания в выходной день. Поэтому в понедельник 28 февраля все повторилось. Сообщение было отправлено уже с другого электронного адреса. Угроза звучала как «Ищите зеленую сумку, здание заминировано», - уточнил источник.

Из-за лжесообщения эвакуировали 428 сотрудников, находившихся на рабочих местах. Сотрудники правоохранительных органов обследовали все пять этажей здания и 226 кабинетов, а также прилегающую к ведомству территорию. В операции помимо крымских полицейских участвовали сотрудники Росгвардии, МЧС, газовой службы. Также был задействован кинолог со служебной собакой и представитель администрации Симферополя. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

По факту лжеминирования уже возбуждено уголовное дело. Получить оперативные комментарии в пресс-службе Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю на момент публикации не удалось - там не ответили на звонок корреспондента.

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