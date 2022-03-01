В Минздраве Крыма опровергли информацию о раненых украинцах в больницах

Больницы Крыма продолжают работать в штатном режиме. Фото: mzdrav.rk.gov.ru

Министерство здравоохранения Республики Крым назвало фейком информацию о массовом поступлении украинских военных в больницы республики.

- Мы продолжаем работать в штатном режиме и каких-либо массовых поступлений раненых со стороны соседнего государства на сегодня в Республике Крым не отмечается, - цитирует Крымская газета сообщение пресс-службы республиканского Минздрава.

Все медучреждения на территории полуострова продолжают работать штатно. Никаких изменений в расписании нет.

В ведомстве напомнили, что в Крыму смягчили коронавирусные ограничения. Ввиду этого с 11 марта будет возобновлена плановая помощь по поликлинической службе. Также вновь начнут проводить диспансеризацию и профилактические осмотры как взрослых, так и детей.

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