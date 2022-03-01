Все продовольственные магазины Крыма работают в штатном режиме

В Крыму все магазины работают без изменений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Магазины в Крыму работают без изменений. Об этом сообщил министр промышленной политики Республики Крым Александр Трянов.

По его словам, в республике штатно функционируют 13 789 объектов розничный торговли по продаже продовольственных (6 567) и непродовольственных товаров (7 222).

Минпром РК держит на контроле наличие товаров, а также цены на них более, чем в 500 магазинах.

- Региональными сетями создан и поддерживается товарный запас в магазинах, в распределительных центрах по основным социальным значимым категориям превышающий 40 дней торговли, - проинформировал Александр Трянов.

Особое внимание сейчас уделяется магазинам в северном Крыму. Запасы продовольствия имеются в достаточном количестве: круп хватит еще на 73 дня, свежих овощей - на 15, сахара - на 39, предметов личной гигиены - как минимум на 46, стирального порошка - до 92 дней. Не обошли вниманием зубную пасту, детские бутылочки для кормления, соски и подгузники - ими крымчане обеспечены еще на 100 дней вперед.

Ранее власти Симферополя призвали крымчан не закупать продукты впрок, создавая ажиотаж. На складах создан запас на несколько месяцев вперед.

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