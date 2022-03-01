Дополнительный поезд из Крыма на материк будет ходить до 10 марта

Дополнительный поезд из Крыма в Москву будет курсировать до 10 марта Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Крыму продлили курсирование дополнительного поезда из Симферополя в Москву, который был запущен 25 февраля. Состав будет ходить до 10 марта.

- Поезд отправляется из Симферополя в 20.00 и прибывает в Москву через день в 04.00. Из столицы России поезд отправляется в 14:50 и прибывает в Симферополь на следующий день в 20.10. Поезд останавливается в Рязани, Воронеже, Ростове-на-Дону, Тамани. В Крыму поезд идет с остановками Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, - цитирует КИА сообщение пресс-службы Министерства туризма республики.

Уточняется, что для обеспечения большей вместимости, в состав поезда входят в основном плацкартные вагоны. Напомним, ранее в пресс-службе Росавиации объявили о закрытии аэропорта Симферополя до 8 марта.

Напомним, Росавиация продлила ограничение на полеты в аэропорт «Симферополь» до 8 марта. Крымчанам, желающим попасть на полуостров, придется воспользоваться альтернативными маршрутами.

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