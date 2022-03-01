Росавиация продлила ограничение на полеты в аэропорт «Симферополь» до 8 марта

Для столицы Крыма ограничения продлили до 8 марта. Фото: аэропорт "Симферополь"

Росавиация продлила ограничения на полеты для ряда российских аэропортов. В этот список попал и Симферополь. Для столицы Крыма ограничения продлили до 8 марта.

- По данным Росавиации на 1 марта, режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта 2022 года 03.45 часов по московскому времени, - говорится в сообщении ведомства.

В Росавиации посоветовали организовать поездки по альтернативным маршрутам. Например, крымчане могут воспользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод или Ставрополя, где ограничений на полеты нет.

Кроме того, «Крымская железная дорога» продолжает работать в штатном режиме. Поэтому, чтобы приехать или уехать с полуострова, можно воспользоваться железнодорожным транспортом.

Отметим, что ограничений движения по Крымскому мосту не было. Он продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, аэропорт «Симферополь» временно приостановил работу 26 февраля. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что ограничения были связаны с «осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине». Полеты предполагалось приостановить до 2 марта.

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