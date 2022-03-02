Три десятка улиц Симферополя остались без света 2 марта

Света по указанным адресам не будет до вечера. Фото: Крымэнергоинформ/telegram

Около трех десятков улиц Симферополя остались без света 2 марта, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

Сегодня проводятся плановые ремонтные работы, ввиду чего энергоснабжения нет по адресам:

улица Залесская, 77-81 (нечет);

улица 60 лет Октября, 18-22а (чет);

переулок Альпинистов, 2-16 (чет), 1-5 (нечет);

улица Москалева, 34-46 (чет);

улица Проводников, 2-22/14 (чет), 1-11 (нечет);

улица Ухтомского, 2-36 (чет), 1-29 (нечет);

переулок Ухтомского, 2-38 (чет), 1-29 (нечет);

улица Генова, 10/18-20/16 (чет), 5-11/18 (нечет);

улица Туристов, 6/2-22 (чет), 1-27 (нечет);

улица Дружбы, 24-62 (чет), 21-93 (нечет);

улица Красных Зорь, 26-40 (чет), 25-33 (нечет);

улица Днепровская, 30-82 (чет), 29-85 (нечет);

улица Табачная, 2-28 (чет), 1-19 (нечет);

улица 1-й Конной Армии, 48-76 (чет), 19а;

улица Аянская, 42-70 (чет), 25-67 (нечет);

улица Сенная, 1-27 (нечет);

улица Геническая, 8-18 (чет), 5-17 (нечет);

улица Каспийская, 2-22 (чет), 3-29 (нечет);

улица Кубанская, 3-9 (нечет);

улица Отважных, 34-42 (чет), 1-39 (нечет);

улица Белая, 2-34 (чет), 1-37 (нечет);

улица Механизаторов, 1-8;

улица Маршала Рыбалко, 3;

проспект Победы, 310-328 (чет), 231;

улица Гридасова, 14;

улица Дмитриева, 2/17, 5;

микрорайон «Айкаван»: улица Саят-Новы, улица Айвазовского, улица Магдесяна, улица Баграмяна, улица Аматуни, улица Чаренца, улица Исаакяна.

Энергоснабжение будет восстановлено к 17.00.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько улиц Симферополя остались без воды 2 марта. Краны будут сухими до вечера.

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