Крым вводит санкции против «Facebook»: власти удаляют аккаунты американской соцсети

Американская соцсеть отныне не будет использоваться крымскими властями для публикации официальной информации Фото: Анастасия ОСИПОВА

Крым вводит санкции против американской социальной сети «Facebook». Органы власти больше не будут использовать данную платформу для публикации официальной информации и удаляют свои аккаунты.

- Крым как родоначальник #РусскойВесны решил первый среди регионов избавиться от фейсбука как места размещения официальных ресурсов Республики Крым, - заявил министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Михаил Афанасьев.

В свою очередь глава Мининформа Крыма отметил, что всю официальную и достоверную информацию о работе органов исполнительной власти можно проверить на портале Правительства Крыма.

Ранее власти предупредили крымчан о фейковой информации в соцсетях от спецслужб Запада. Для опровержения информационных вбросов, связанных со спецоперацией в Украине, был создан специальный сайт войнасфейками.рф.

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