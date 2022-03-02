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Происшествия2 марта 2022 7:14

В Крыму сотрудник магазина получил два года условно за воровство техники и денег

Все деньги он успел потратить на собственные нужды
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Мужчину приговорили к условному сроку

Мужчину приговорили к условному сроку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Раздольненский районный суд приговорил к условному сроку сотрудника одного из магазинов за воровство техники и денег. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крыма.

На мужчину была возложена ответственность за контроль финансов, чем он и решил воспользоваться, обокрав магазин на 500 тысяч рублей. Как выяснилось, также он присвоил себе технику на 78 тысяч рублей. Все деньги он потратил на собственные нужды.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему преступлениях, назначив окончательное наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы. Наказание назначено условно с установлением испытательного срока на 3 года, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе сотрудницу ритуальной фирмы «кинули» на 258 тысяч рублей. Женщине не платили зарплату несколько месяцев.

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