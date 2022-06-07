В Севастополе подрядчик попался на мошенничестве в 2 миллиона рублей

В Севастополе по факту совершения должностных преступлений при реализации государственного контракта расследуются уголовные дела Фото: Артем КИЛЬКИН

Подрядчик в Севастополе попал под уголовное дело за мошенничество на 2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Летом 2020 года ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» заключил госконтракт с организаций на проведение экспертной оценки зданий медучреждений. Подрядчик должен был провести анализ технического состояния узлов учета энергоресурсов, а также технические решения по 160 объектам 19 учреждений здравоохранения.

В декабре того же года исполнитель передал заказчику акт сдачи-приемки услуг и получил оплату в размере 2 миллионов рублей. Однако работы полностью выполнены не были. Полученные деньги он направил на погашение задолженностей и на аренду недвижимости своей организации.

- По факту мошеннических действий должностных лиц подрядной организации возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Нарушения законодательства были выявлены в ходе прокурорской проверки, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Белогорском районе директор строительной фирмы украл 9 миллионов рублей при капитальном ремонте сельского дома культуры.

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