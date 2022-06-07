В прокуратуре Крыма рассказали о жестоком убийстве четырехлетнего мальчика в Щелкино

Расследованием дело занимается Следком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прокуратуре Крыма прокомментировали жестокое убийство четырехлетнего мальчика собственной матерью в Ленинском районе Крыма. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, ход расследования уголовного дела, возбужденного СК РФ по Крыму и Севастополю, контролируется по поручению главы крымской прокуратуры Олега Камшилова.

Напомним, как КП-Крым сообщала ранее, 3 июня 30-летняя жительница Щелкино убила собственного сына. От собственных источников «Комсомолке» стало известно, что мать набросилась на мальчика, так как ей приказали это сделать голоса в голове. На теле ребенка обнаружили 10 ножевых ранений.

Стоит отметить, что женщина состоит на учете врача психиатра с диагнозом эмоционально неустойчивое расстройство личности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по второй части статьи 105 УК РФ (Убийство малолетнего). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

- Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал заместитель прокурора Республики Крым Владимир Кузнецов и исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Артур Попов, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

На данный момент надзорное ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего.