Трое севастопольцев задушили коллегу ради 100 тысяч рублей

Сейчас мужчины ожидают своей участи в СИЗО Фото: Артем КИЛЬКИН

Троих севастопольцев будут судить за убийство коллеги из корыстных побуждений, сообщили в ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В марте 2022 года, работая в одной фирме, мужчины решили украсть деньги у приятеля. Для этого они заманили его в квартиру, где нашли 100 тысяч рублей. Чтобы потерпевший не обратился в полицию, злоумышленники его задушили, а тело вывезли на территорию заброшенного здания. Спустя несколько дней, бездыханное тело обнаружили местные жители. Убийц оперативно задержала полиция.

- По ходатайству следователя судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что крымчанку, жестоко убившую четырехлетнего сына, отправили в СИЗО. Шокирующий случай произошел в городе Щелкино.

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