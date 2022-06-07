Крымчанку, жестоко убившую четырехлетнего сына, отправили в СИЗО

Малыша похоронили 6 июня Фото: Олег ЗОЛОТО

Крымчанке, убившей своего четырехлетнего сына, предъявили обвинение и поместили ее под стражу. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Как уточнили в пресс-службе СК, 30-летнюю жительницу города Щелкино Ленинского района Крыма отправили в СИЗО на два месяца. Ей предъявлено обвинение по второй части статьи 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

Напомним, шокирующий случай произошел днем 3 июня. В одном из многоквартирных домов в Щелкино женщина убила собственного сына. От собственных источников «Комсомолке» стало известно, что мать набросилась на мальчика, так как ей приказали это сделать голоса в голове. На теле ребенка обнаружили 10 ножевых ранений.

Малыша похоронили 6 июня. Стоит отметить, что женщина состояла на учете врача психиатра с диагнозом эмоционально неустойчивое расстройство личности.

Уголовное дело было возбуждено СК по Крыму и Севастополю, а к ходу расследования подключилась также и прокуратура. Организована проверка исполнения уполномоченными органами законодательства о несовершеннолетних.

Все обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются. Максимальное наказание, которое может грозить женщине - лишение свободы вплоть до пожизненного.