Поезд Симферополь – Смоленск начнет курсировать раз в два дня

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Пассажирский поезд №373/374 сообщением Симферополь – Смоленск с вагонами беспересадочного сообщения Симферополь – Белгород теперь будет курсировать не 2-3 раза в неделю, раз в два дня. Об этом говорится в официальном Telegram-канале компании перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», пишет Крымская газета.

- Поезд следует через Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Курск, Орел, Брянск. Вагоны до Белгорода следуют в составе поезда до станции Курск, далее – отдельно разработанным расписанием, - говорится в сообщении.

Из столицы Крыма состав будет отправляться в 10.55 и приходить в Белгород через день в 05.05, в Смоленск - в 13.10. Обратно из Смоленска поезд будет отправляться в 19.21, из Белгорода в 00.30. Дорога до Симферополя займет две ночи, состав будет прибывать в пункт назначения в 18.50.

Напомним, международный аэропорт «Симферополь» по-прежнему остается закрытым. Ограничения продлены до 12 июня. Добраться в Крым можно автомобильным или железнодорожным сообщением. Так, этим летом ж/д сообщением на полуостров планируется перевезти 2,3 миллиона человек. Это почти в 3,5 раза больше, чем в прошлом году.

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