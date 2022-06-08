Количество посадочных мест в поездах до Крыма увеличат на полмиллиона

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Власти намерены увеличить количество посадочных мест в поездах, следующих в Крым, на полмиллиона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Для доставки туристов на территорию Республики Крым федеральным правительством будет принят ряд мер для увеличения посадочных мест еще на полмиллиона, - сообщил Аксенов.

По его словам, если в прошлом году в летний период железнодорожным сообщением на полуостров было перевезено около 660 тысяч человек, то в этом году планируется увеличить это количество до 2,3 миллиона пассажиров.

Ранее сообщалось, что поезд Симферополь – Смоленск начнет курсировать раз в два дня, тогда как раньше он ходил 2-3 раза в неделю. Это связано с возросшим пассажиропотоком в условиях неработающего аэропорта «Симферополь». Ограничения на полеты в Крым в последний раз продлили до 12 июня.

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