Маршрут №52 в Симферополе продлен до 9-ой остановки Коллективных садов «Каменка»

Фото: simf.rk.gov.ru

Автобусы, следующие по маршруту №52 «Улица 1-ой Конной армии – улица Кубанская» в Симферополе теперь будут доезжать до остановки Коллективных садов в микрорайоне Каменка «Каменка».

- С целью улучшения транспортного обслуживания, с учетом обращений граждан, автобусный маршрут №52 «Улица 1-ой Конной армии – улица Кубанская» продлен до 9-ой остановки Коллективных садов «Каменка», - сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Узнать, по каким именно улицам будет пролегать маршрут, можно здесь. Ознакомиться с электронной схемой можно здесь.

Ранее сообщалось, что в Крыму изменили график движения электрички Евпатория – Симферополь на 16 июня. Железнодорожники планируют путевые работы.

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