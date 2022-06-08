В Крыму хотят переименовать библиотеку имени Франко

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Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов дал поручение проработать вопрос переименования библиотеки имени Ивана Франко в Симферополе.

- Франко – совершенно искусственный персонаж, придуманный советской властью, его значение в литературе, мягко скажем, преувеличено. И то, что наша базовая библиотека носит имя этого человека, который был гражданином Австро-Венгрии, как минимум странно, - сказал Константинов на заседании президиума крымского парламента.

По его словам, библиотеку можно назвать именем русского философа, культуролога и естествоиспытателя Николая Данилевского, жизнь которого была тесно связана с полуостровом.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал переименовать улицы в республике, носящие имена украинских националистов. В первую очередь улицу Чорновола в Армянске. Позже в Симферополе официально переименовали улицы Карла Маркса и Шмидта. Им вернули исторические названия - Екатерининская и Потемкинская.

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