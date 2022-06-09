В центре Симферополя намерены расширить площади парковок

В Симферополе пересмотрят тарифы на парковку для местных и приезжих Фото: Мария ЛЕНЦ

В течение лета в Симферополе расширят парковочные площади. Среди прочего будут сняты запреты на парковку на некоторых улицах.

- Есть возможность расширить территории для парковок за счет пересмотра знаков «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена», чтобы машины не попадали на эвакуаторы, – сообщил председатель Общественного совета Симферополя, советник главы Республики Крым Александр Юрьев эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, изменения не скажутся негативно на автомобильном движении в столице Крыма. Уже этим летом парковочные площади могут расширить в центре города, а также в районе площади Куйбышева.

Кроме того, планируется пересмотреть тарифы на парковку для местных, приезжих и для грузового транспорта.

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