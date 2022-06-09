Керчанину грозит пять лет колонии за поджог чужого автомобиля

Парню грозит пять лет колонии за поджог машины Фото: Евгения ГУСЕВА

В Керчи 21-летнему парню грозит пять лет колонии за поджог автомобиля «AUDI A5», сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Парень убегает с места преступления после поджога. Фото: МВД по РК

Из-за личной неприязни к пострадавшему керчанин ночью прокрался к его машине, облил ее бензином и поднес горящую зажигалку к левому колесу. С места преступления парень поспешил скрыться. Ущерб от его действий оценен в 1,5 миллиона рублей.

- В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, – лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что под Симферополем в багажнике сгоревшей машины нашли человеческие останки. Автомобиль обнаружил возле коровника 74-летний местный житель. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50