Первая партия зерна из Запорожской области прибыла в Крым

Первая партия зерна из Мелитополя доставлена в Севастополь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первая партия зерна из Мелитополя Запорожской области прибыла в Севастополь, сообщили КП-Крым в пресс-службе таможни города-героя.

- Десять машин и 11 вагонов с зерном пришли в Севастополь, как и ожидалось, - подтвердили пресс-службе госоргана.

Ранее сообщалось, что Россия открыла сухопутный коридор в Крым через материк. Также восстановлены шесть железнодорожных участков между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом. Общая протяженность восстановленных участков железнодорожного сообщения составляет 1200 километров. В перспективе это снизит логистические затраты, а также стоимость доставки товаров как на территорию ЛНР и ДНР, так и на Крымский полуостров. Некоторые грузы уже начали доставлять в Мариуполь, Бердянск и Херсон.

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