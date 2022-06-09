Здание симферопольского кинотеатра «Космос» капитально отремонтируют

Кинотеатр был построен в крымской столице 1967 году Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Симферополе капитально отремонтируют старое здание кинотеатра «Космос». На данный момент вокруг объекта устанавливают металлические ограждения.

Ограждение устанавливается для обеспечения сохранности здания Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Ограждение устанавливается для обеспечения сохранности здания, предотвращения проникновения в здание кинотеатра посторонних лиц, несчастных случаев и порчи имущества. Забор будет демонтирован после проведения капитального ремонта здания кинотеатра «Космос», - цитирует Крымская газета сообщение пресс-службы администрации Симферополя.

Объект располагается в Железнодорожном районе Симферополя Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Кинотеатр был построен в крымской столице 1967 году. В начале 2000-х была поведена реконструкция здания. В 2012 году архитектурная мастерская «qb architecture» разработала современный проект «Концерт-Холл Космос» на месте обветшалого кинотеатра, однако идея осталась невостребованной. Сейчас кинотеатр не работает и имеет плачевный вид. Объект располагается в Железнодорожном районе Симферополя - то есть в буквальном смысле встречает гостей города по дороге из аэропорта на ЮБК. Ранее местные жители жаловались, что вандалы разрисовали окна кинотеатра, еще больше испортив его внешний облик.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50