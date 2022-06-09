Три улицы Симферополя на час остались без воды 9 июня

Водоснабжение должно восстановится через час Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три улицы Симферополя на несколько часов остались без воды 9 июня, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

В связи с повреждением на водных сетях в переулке Гудронный до 14.00 (ориентировочно) краны будут сухими по адресам: улица Кусакина, проезд Молодежный, улица Плотинная, улица Гончарова, проспект Вернадского (частично).

Ранее сообщалось, что в Симферополе 9 июня отключат свет на 29 улицах. Крымские энергетики ремонтируют электросети. Временные неудобства придется потерпеть до 17.00.

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