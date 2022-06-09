Три улицы Симферополя на час остались без воды 9 июня

Водоснабжение должно восстановится через час
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Три улицы Симферополя на несколько часов остались без воды 9 июня, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».
В связи с повреждением на водных сетях в переулке Гудронный до 14.00 (ориентировочно) краны будут сухими по адресам: улица Кусакина, проезд Молодежный, улица Плотинная, улица Гончарова, проспект Вернадского (частично).
Ранее сообщалось, что в Симферополе 9 июня отключат свет на 29 улицах. Крымские энергетики ремонтируют электросети. Временные неудобства придется потерпеть до 17.00.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50