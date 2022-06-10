Парки Симферополя представили программу мероприятий ко Дню России

Основные праздничные мероприятия пройдут 12 июня Фото: Анастасия ЖУКОВА

В День России, который традиционно отмечается 12 июня, в парках Симферополя пройдут развлекательные мероприятия для взрослых и детей, сообщили в МБУК «Парки столицы».

ДЕТСКИЙ ПАРК

В 11.00 начнется выступление творческих коллективов на главной сцене, в 13.00 на площадке у Дуба «Богатырь Тавриды» проведут мастер-класс по созданию композиции в виде российского флага, состоится дискотека в мыльных пузырях. В 17.00 там же начнется анимационная программа для детей «Детектив Пикачу». С 18.00 до 20.00 желающие смогут получить уроки акробатического рок-н-ролла и бугги-вугги» (главная сцена).

ПАРК ИМЕНИ Ю. А. ГАГАРИНА

С 09.00 до 14.00 в парке пройдут выступления спортсменов, спортивные мастер-классы, соревнования по различным видам спорта, также будут работать площадки для сдачи норм ГТО, лазертаг. Будет открыта выставка автомототехники, авиа-, судомоделей, пневматического оружия,. Для желающих проведут мастер-классы по укладке парашюта, сборки и разборки оружия.

СКВЕР ИМЕНИ К. А. ТРЕНЕВА

С 11.00 до 13.00 в парке состоится праздничный концерт «Россия многоликая», будет открыта ярмарка декоративно-прикладного искусства и народных ремесел.

ПАРК ИМЕНИ Т.Г. ШЕВЧЕНКО

В 15.00 в парке начнется детская развлекательная программа.

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