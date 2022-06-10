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Экономика10 июня 2022 6:38

Советник главы РК Крючков заявил, что Крым обрел статус транзитной территории

Транспортной блокады на полуострове больше нет
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Крым обрел статус транзитной территории

Крым обрел статус транзитной территории

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После возобновления ж/д сообщения с Запорожской областью, а также разблокировки автодорог на севере Крыма, полуостров обрел статус транзитной территории для Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР.

- Это говорит о том, что транспортной блокады больше на полуострове нет. Есть и Крымский мост, и разблокированные автомобильные и железные дороги на севере полуострова, - цитирует «Крым 24» советника главы республики Олега Крючкова.

Ранее сообщалось, что сухопутный коридор в Крым, проложенный через материковую часть Украины, пока будет закрыт для гражданских. Железнодорожное сообщение между полуостровом и Украиной было полностью прекращено в декабре 2014 года. Только в марте текущего года железнодорожные пути были восстановлены.

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