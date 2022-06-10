Советник главы РК Крючков заявил, что Крым обрел статус транзитной территории

Крым обрел статус транзитной территории Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После возобновления ж/д сообщения с Запорожской областью, а также разблокировки автодорог на севере Крыма, полуостров обрел статус транзитной территории для Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР.

- Это говорит о том, что транспортной блокады больше на полуострове нет. Есть и Крымский мост, и разблокированные автомобильные и железные дороги на севере полуострова, - цитирует «Крым 24» советника главы республики Олега Крючкова.

Ранее сообщалось, что сухопутный коридор в Крым, проложенный через материковую часть Украины, пока будет закрыт для гражданских. Железнодорожное сообщение между полуостровом и Украиной было полностью прекращено в декабре 2014 года. Только в марте текущего года железнодорожные пути были восстановлены.

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