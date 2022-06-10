Аграрии Мелитопольского района возобновили поставки черешни в Крым

Ха счет поставок с Херсонщины крымские овощи и фрукты упали в цене на 30% по некоторым категориям Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аграрии Мелитопольского района Запорожской области возобновили поставки черешни в Крым после восьмилетнего перерыва.

- Сейчас идет сбор урожая черешни. Урожай удался. Проведены переговоры с крымским руководством, организована беспрепятственная поставка черешни в Крым, - цитирует главу временной военно-гражданской администрации (ВГА) района Андрея Сигуту «Интерфакс-Юг».

Ранее КП-Крым писала, почему мелитопольская черешня в Крыму не дешевле местной. Украинские овощи и фрукты перекупают на границе и продают по среднерыночным ценам. Кроме того, за счет поставок из Херсонской области крымские овощи и фрукты подешевели на 30%. Продукцию фермеров из сопредельных территорий уже можно приобрести на местных рынках.

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