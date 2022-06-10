У фотографов на набережной в Ялте забрали девять обезьян, попугая и лемура

Фото: пресс-служба МВД по РК

После выявленных нарушений в области оказания услуг по фотографированию с животными в Ялте, у уличных фотографов отобрали девять обезьян, шесть шиншилл, четыре совы, попугая Ара, осла и лемура.

Фото: пресс-служба МВД по РК

- В результате проведенных совместных мероприятий сотрудниками полиции ... выявлен и пресечен ряд нарушений в части осуществления предпринимательской деятельности в Ялте на Набережной имени Ленина и на территории замка «Ласточкино Гнездо», - цитирует КИА сообщение пресс-службы МВД по Республике Крым.

Животных передали в организацию, где за ними будут ухаживать специалисты. Кроме того, теперь против бывших владельцев животных расследуется уголовное дело за жестокое обращение с животными.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50