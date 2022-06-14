Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть Симферополя осталась без воды 14 июня из-за аварии на сетях холодного водоснабжения, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

До 20.00 краны будут сухими по адресам: улица Крылова, улица Краснознаменная, улица Караимская, улица Севастопольская, улица Козлова, улица Чехова, улица Турецкая, улица Училищная, улица Братская, улица Инги, улица Малофонтанная, переулок Краснознаменный, улица Перевальная,улица Миронова, переулок Холмистый, улица С.Ценского, проспект Кирова, а также прилегающие улицы и переулки. Подвоз воды с 08.00 будет организован на пересечении улиц Крылова/Футболистов.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 14 июня отключат электричество на девяти улицах. Неудобства придется потерпеть до 17.00.

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