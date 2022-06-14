В Симферополе в результате ДТП иномарка вылетела на тротуар 12 июня

Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В Симферополе 12 июня на перекрестке улиц Киевской и Коцюбинского произошло ДТП с участием двух легковушек. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

Несмотря на серьезно поврежденные автомобили, участники аварии отделались ссадинами. По предварительным данным, водитель за рулем BMW столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf и вылетел на тротуар.

Напомним, ранее в селе Золотое Кировского района легковой автомобиль врезался в дорожный каток. В машине находились двое детей 12-ти и 8-ми лет. Все пострадавшие доставлены в больницу. По факту ДТП с несовершеннолетними сотрудники полиции проводят проверку.

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