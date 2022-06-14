Денис Майданов выступил для военнослужащих в госпитале Симферополя

Денис Майданов - российский политический и общественный деятель, певец, автор-исполнитель песен, композитор, поэт, актер, музыкальный продюсер Фото: Борис КУДРЯВОВ

Депутат Госдумы РФ, известный исполнитель песен Денис Майданов выступил перед военнослужащими в симферопольском госпитале.

- От себя лично, от Государственной Думы, от всех жителей нашей страны поддержал ребят, их боевой дух. Они лечатся, выздоравливают. Ребята понимают, за что сражаются, понимают, что в жизни военного может быть 30 лет относительно спокойного периода, но есть и активная фаза, как сейчас. Они сражаются за наше будущее, - цитирует «Крым 24» Майданова.

По его словам, в настоящий момент в медучреждении лечатся военные из разных городов России. За все время в госпитале прошли лечение более 3,5 тысяч военнослужащих.

Ранее КП-Крым писала, что народная артистка России Ирина Купченко приехала в Керчь на открытие памятника Василию Лановому, бюст которого установили напротив местного театра имени Пушкина. В конце мая имя Василия Ланового городские власти увековечили на стеле Почетных граждан Керчи.

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